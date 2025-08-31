Скидки
Пегула — вторая с 2015 года по количеству побед за один сезон на турнирах WTA в США
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула сравнялась с представительницей Туниса Онс Жабер по количеству побед за один сезон на турнирах WTA, проводившихся на территории США с 2015 года. На счету Пегулы и Жабер по 22 победы. Лидером по этому показателю является польская спортсменка Ига Швёнтек (27 побед в 2022 году).

US Open (ж). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 18:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Энн Ли
58
США
Энн Ли
Э. Ли

Пегула вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвёртом круге она разгромила свою соотечественницу Энн Ли (58-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2. За выход в полуфинал соревнований Джессика поспорит с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Тэйлор Таунсенд (США).

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
Комментарии
