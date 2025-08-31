Пегула — вторая с 2015 года по количеству побед за один сезон на турнирах WTA в США

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула сравнялась с представительницей Туниса Онс Жабер по количеству побед за один сезон на турнирах WTA, проводившихся на территории США с 2015 года. На счету Пегулы и Жабер по 22 победы. Лидером по этому показателю является польская спортсменка Ига Швёнтек (27 побед в 2022 году).

Пегула вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвёртом круге она разгромила свою соотечественницу Энн Ли (58-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2. За выход в полуфинал соревнований Джессика поспорит с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Тэйлор Таунсенд (США).