«Каждый его матч — прохождение через ад». Французский журналист — о Рублёве на US Open

«Каждый его матч — прохождение через ад». Французский журналист — о Рублёве на US Open
Французский журналист Бенуа Майлин высказался о выходе 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в четвёртый круг на US Open — 2025. В третьем круге соревнований Андрей обыграл представителя Гонконга Коулмана Вона со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 21:00 МСК
Коулман Вон
173
Гонконг
Коулман Вон
К. Вон
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 3 6 3
2 		6 6 4 6
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Мне нравится этот парень. Такой измученный, такой терзаемый. Кажется, что каждый его матч — это как прохождение через ад. Но он работает над тем, чтобы научиться контролировать себя. И он прогрессирует. Его победа в пяти сетах над Воном — тому доказательство. Но сможет ли он наконец выйти в полуфинал турнира «Большого шлема»?» — написал Майлин в социальных сетях.

