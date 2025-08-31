«Каждый его матч — прохождение через ад». Французский журналист — о Рублёве на US Open
Французский журналист Бенуа Майлин высказался о выходе 15-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в четвёртый круг на US Open — 2025. В третьем круге соревнований Андрей обыграл представителя Гонконга Коулмана Вона со счётом 3:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 21:00 МСК
173
Коулман Вон
К. Вон
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|3
|6
|3
|
|6
|6
|4
|6
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Мне нравится этот парень. Такой измученный, такой терзаемый. Кажется, что каждый его матч — это как прохождение через ад. Но он работает над тем, чтобы научиться контролировать себя. И он прогрессирует. Его победа в пяти сетах над Воном — тому доказательство. Но сможет ли он наконец выйти в полуфинал турнира «Большого шлема»?» — написал Майлин в социальных сетях.
