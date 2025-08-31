Скидки
Тони Надаль раскритиковал поведение Даниила Медведева в первом круге US Open

Аудио-версия:
Известный тренер Тони Надаль заявил, что судьи в теннисе должны принять меры в отношении игроков, которые в порыве гнева ломают ракетки на корте после того, как россиянин Даниил Медведев вышел из себя во время матча первого круга на US Open — 2025.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
51
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

«Настало время теннисным властям задуматься о наказании игроков за разбивание ракетки на корте. Нужно задаться вопросом, почему этот поступок становится всё более распространённым в нашем виде спорта. Я никогда не видел, чтобы игрок в настольный теннис разбивал ракетку или гольфист срывался на клюшке после ошибки. Выступление Медведева было прискорбным. Он спровоцировал всё это, хотя и публика сыграла свою роль, требуя больше развлечений вместо тенниса. Меня удивляет, что игрок такого уровня, как Даниил, не способен контролировать свои нервы. Теннисисты всё хуже справляются с фрустрацией. Мы живём в этом мире, и нас это не касается – мир аплодисментов дурным манерам или вспышкам гнева. И за это нет спортивного наказания», — приводит слова Надаля Punto de Break.

