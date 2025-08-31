Тони Надаль раскритиковал поведение Даниила Медведева в первом круге US Open

Известный тренер Тони Надаль заявил, что судьи в теннисе должны принять меры в отношении игроков, которые в порыве гнева ломают ракетки на корте после того, как россиянин Даниил Медведев вышел из себя во время матча первого круга на US Open — 2025.

«Настало время теннисным властям задуматься о наказании игроков за разбивание ракетки на корте. Нужно задаться вопросом, почему этот поступок становится всё более распространённым в нашем виде спорта. Я никогда не видел, чтобы игрок в настольный теннис разбивал ракетку или гольфист срывался на клюшке после ошибки. Выступление Медведева было прискорбным. Он спровоцировал всё это, хотя и публика сыграла свою роль, требуя больше развлечений вместо тенниса. Меня удивляет, что игрок такого уровня, как Даниил, не способен контролировать свои нервы. Теннисисты всё хуже справляются с фрустрацией. Мы живём в этом мире, и нас это не касается – мир аплодисментов дурным манерам или вспышкам гнева. И за это нет спортивного наказания», — приводит слова Надаля Punto de Break.