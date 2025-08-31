«Это даёт мне небольшое преимущество». Пегула — об игре на корте Артура Эша на US Open

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025 высказалась об игре на корте Артура Эша. В четвёртом круге Джессика разгромила свою соотечественницу Энн Ли со счётом 6:1, 6:2.

«Очевидно, что за эти годы я как бы заслужила это право. Когда я была моложе, никогда не играла на корте Артура Эша, никогда не выпадало выступать там. Всегда была на другом корте — на 17-м или, может быть, на Грэндстэнде, если мне везло. Теперь это, определённо, изменилось. Возможно, против кого-то, кто не так часто играл на этом поле, это даёт мне небольшое преимущество домашнего корта», — приводит слова Пегулы официальный сайт WTA.