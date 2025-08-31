Иржи Легечка вышел в четвертьфинал US Open — 2025, где может сыграть с Карлосом Алькарасом
21-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвёртом круге он обыграл француза Адриана Маннарино (77-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 2:6, 6:2.
US Open (м). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 18:10 МСК
77
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|2
|
|6
|2
|6
21
Иржи Легечка
И. Легечка
Встреча продолжалась 3 часа 14 минут. В её рамках Легечка 16 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Маннарино четыре эйса, четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных.
За выход в полуфинал соревнований Иржи Легечка поспорит с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Артур Риндеркнеш (Франция).
