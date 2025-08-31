Скидки
Теннис

Иржи Легечка — Адриан Маннарино, результат матча 31 августа, счёт 3:1, 4-й круг US Open

Иржи Легечка вышел в четвертьфинал US Open — 2025, где может сыграть с Карлосом Алькарасом
Комментарии

21-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвёртом круге он обыграл француза Адриана Маннарино (77-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 2:6, 6:2.

US Open (м). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Адриан Маннарино
77
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		4 6 2
7 7 		6 2 6
             
Иржи Легечка
21
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Встреча продолжалась 3 часа 14 минут. В её рамках Легечка 16 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Маннарино четыре эйса, четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Иржи Легечка поспорит с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Новости. Теннис
Все новости RSS

