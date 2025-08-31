Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мой тренер считает каждое очко». Легечка — о рейтинге после выхода в 1/4 финала US Open

«Мой тренер считает каждое очко». Легечка — о рейтинге после выхода в 1/4 финала US Open
Комментарии

21-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка высказался о своём рейтинге после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. После победы над французом Адрианом Маннарино чех занимает 15-ю строчку в лайв-рейтинге.

US Open (м). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Адриан Маннарино
77
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		4 6 2
7 7 		6 2 6
             
Иржи Легечка
21
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Должен сказать, я вообще не смотрю на рейтинг. Но после каждого турнира проверяю, дали очки какой-то результат или нет. Мой тренер считает каждое очко. Он ежедневно смотрит текущий рейтинг. Каждое мгновение. Он не занимается ничем другим, кроме как подсчётом очков. Это большой этап, и это была одна из моих целей на текущий год», — сказала Легечка в интервью на корте.

Материалы по теме
Иржи Легечка вышел в четвертьфинал US Open — 2025, где может сыграть с Карлосом Алькарасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android