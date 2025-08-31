«Мой тренер считает каждое очко». Легечка — о рейтинге после выхода в 1/4 финала US Open

21-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка высказался о своём рейтинге после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. После победы над французом Адрианом Маннарино чех занимает 15-ю строчку в лайв-рейтинге.

«Должен сказать, я вообще не смотрю на рейтинг. Но после каждого турнира проверяю, дали очки какой-то результат или нет. Мой тренер считает каждое очко. Он ежедневно смотрит текущий рейтинг. Каждое мгновение. Он не занимается ничем другим, кроме как подсчётом очков. Это большой этап, и это была одна из моих целей на текущий год», — сказала Легечка в интервью на корте.