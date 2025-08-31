Легечка — о хобби: мне нравится играть в гольф. Но больше всего ценю время с семьёй

21-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка после выхода в четвертьфинал US Open — 2025 рассказал, что в свободное от тенниса время он любит играть в гольф и проводить время с семьёй. В четвёртом круге US Open Легечка обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 2:6, 6:2.

«Мне нравится играть в гольф… Но больше всего ценю время, проведенное с семьей. Мы в течение 40 недель в году находимся далеко от дома. Каждый раз, когда у меня есть возможность быть дома с близкими, для меня это и есть настоящее хобби», — сказала Легечка в интервью на корте.

За выход в полуфинал соревнований Легечка поспорит с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Артур Риндеркнеш (Франция).