«Перед турниром я чувствовала себя ужасно». Пегула — после выхода в 1/4 финала US Open
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула после выхода в четвертьфинал US Open — 2025 рассказала, что плохо себя чувствовала перед началом турнира. В четвёртом круге Джессика разгромила свою соотечественницу Энн Ли со счётом 6:1, 6:2.
US Open (ж). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 18:40 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
58
Энн Ли
Э. Ли
«Перед турниром я чувствовала себя ужасно. В среду тренировалась с Соболенко, и это было унизительно, она буквально прошлась по мне, я играла очень плохо. Потом прервала ещё одну тренировку, потому что не могла продолжать в таком состоянии. Пошла с друзьями на квест и выпила пару бокалов. С тех пор всё пошло на лад», — приводит слова Пегулы Punto de Break.
