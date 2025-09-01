Скидки
Главная Теннис Новости

«Перед турниром я чувствовала себя ужасно». Пегула — после выхода в 1/4 финала US Open

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула после выхода в четвертьфинал US Open — 2025 рассказала, что плохо себя чувствовала перед началом турнира. В четвёртом круге Джессика разгромила свою соотечественницу Энн Ли со счётом 6:1, 6:2.

US Open (ж). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 18:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Энн Ли
58
США
Энн Ли
Э. Ли

«Перед турниром я чувствовала себя ужасно. В среду тренировалась с Соболенко, и это было унизительно, она буквально прошлась по мне, я играла очень плохо. Потом прервала ещё одну тренировку, потому что не могла продолжать в таком состоянии. Пошла с друзьями на квест и выпила пару бокалов. С тех пор всё пошло на лад», — приводит слова Пегулы Punto de Break.

