«Перед турниром я чувствовала себя ужасно». Пегула — после выхода в 1/4 финала US Open

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула после выхода в четвертьфинал US Open — 2025 рассказала, что плохо себя чувствовала перед началом турнира. В четвёртом круге Джессика разгромила свою соотечественницу Энн Ли со счётом 6:1, 6:2.

«Перед турниром я чувствовала себя ужасно. В среду тренировалась с Соболенко, и это было унизительно, она буквально прошлась по мне, я играла очень плохо. Потом прервала ещё одну тренировку, потому что не могла продолжать в таком состоянии. Пошла с друзьями на квест и выпила пару бокалов. С тех пор всё пошло на лад», — приводит слова Пегулы Punto de Break.