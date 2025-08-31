Алькарас в трёх сетах обыграл Риндеркнеша и вышел в 1/4 финала US Open
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвёртом круге он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша (82-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.
US Open (м). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 20:45 МСК
82
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|4
|
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках Алькарас шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Риндеркнеша 11 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
За выход в полуфинал соревнований Карлос Алькарас поспорит с 21-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.
