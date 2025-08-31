Алькарас в трёх сетах обыграл Риндеркнеша и вышел в 1/4 финала US Open

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвёртом круге он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша (82-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках Алькарас шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Риндеркнеша 11 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Карлос Алькарас поспорит с 21-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.