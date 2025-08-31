Скидки
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Артур Риндеркнеш, результат матча 31 августа, счёт 3:0, 4-й круг US Open

Алькарас в трёх сетах обыграл Риндеркнеша и вышел в 1/4 финала US Open
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвёртом круге он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша (82-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.

US Open (м). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 20:45 МСК
Артур Риндеркнеш
82
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		3 4
7 7 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках Алькарас шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Риндеркнеша 11 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Карлос Алькарас поспорит с 21-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
