Теннис Новости

Карлос Алькарас, US Open: результаты на 31 августа, следующий соперник, путь до титула

Карлос Алькарас, US Open: результаты на 31 августа, следующий соперник, путь до титула
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала на Открытом чемпионате США 2025 года. «Чемпионат» публикует результат его игр, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Карлоса Алькараса до титула US Open — 2025

Сыгранные матчи Карлоса Алькараса на US Open — 2025:

  • первый круг: Карлос Алькарас (Испания) — Райлли Опелка (США) — 6:4, 7:5, 6:4.
  • второй круг: Карлос Алькарас (Испания) — Маттия Беллуччи (Италия) — 6:1, 6:0, 6:3.
  • третий круг: Карлос Алькарас (Испания) – Лучано Дардери (Италия, 32) – 6:2, 6:4, 6:0.
  • четвёртый круг: Карлос Алькарас (Испания) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.

Следующий матч Карлоса Алькараса на US Open — 2025:

  • 1/4 финала: Иржи Легечка (Чехия, 20);

Потенциальный путь Карлоса Алькараса к титулу:

  • 1/2 финала: Тейлор Фриц (Италия, 4);
  • финал: Янник Синнер (Италия, 1).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Комментарии
