Алькарас — третий по возрасту, кто вышел во все четвертьфиналы ТБШ за сезон
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим игроком по возрасту (22 года и 111 дней) в Открытую эру, которому удалось выйти во все четвертьфиналы турниров «Большого шлема» за один сезон. Моложе были только Пит Сампрас (1993) и Рафаэль Надаль (2008).
US Open (м). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 20:45 МСК
82
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|4
|
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В четвёртом круге US Open — 2025 он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша (82-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4. За выход в полуфинал соревнований Карлос Алькарас поспорит с 21-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
