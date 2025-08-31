Алькарас — третий по возрасту, кто вышел во все четвертьфиналы ТБШ за сезон

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим игроком по возрасту (22 года и 111 дней) в Открытую эру, которому удалось выйти во все четвертьфиналы турниров «Большого шлема» за один сезон. Моложе были только Пит Сампрас (1993) и Рафаэль Надаль (2008).

В четвёртом круге US Open — 2025 он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша (82-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4. За выход в полуфинал соревнований Карлос Алькарас поспорит с 21-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер.