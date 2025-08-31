Скидки
Алькарас — третий по возрасту, кто вышел во все четвертьфиналы ТБШ за сезон

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим игроком по возрасту (22 года и 111 дней) в Открытую эру, которому удалось выйти во все четвертьфиналы турниров «Большого шлема» за один сезон. Моложе были только Пит Сампрас (1993) и Рафаэль Надаль (2008).

US Open (м). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 20:45 МСК
Артур Риндеркнеш
82
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		3 4
7 7 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В четвёртом круге US Open — 2025 он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша (82-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4. За выход в полуфинал соревнований Карлос Алькарас поспорит с 21-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
