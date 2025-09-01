Крейчикова отыграла восемь матчболов у Таунсенд и вышла в 1/4 финала US Open

62-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвёртом круге она одолела представительницу США Тэйлор Таунсенд (139-я в рейтинге) со счётом 1:6, 7:6 (15:13), 6:3. Барбора ушла с восьми матчболов во втором сете.

Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты. В её рамках Крейчикова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Таунсенд четыре эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Барбора Крейчикова поспорит с ещё одной американкой Джессикой Пегулой (четвёртая в рейтинге).