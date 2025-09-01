Скидки
Главная Теннис Новости

Барбора Крейчикова — Тэйлор Таунсенд, результат матча 31 августа, счёт 2:1, 4-й круг US Open

Крейчикова отыграла восемь матчболов у Таунсенд и вышла в 1/4 финала US Open
62-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвёртом круге она одолела представительницу США Тэйлор Таунсенд (139-я в рейтинге) со счётом 1:6, 7:6 (15:13), 6:3. Барбора ушла с восьми матчболов во втором сете.

US Open (ж). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Барбора Крейчикова
62
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 15 6
6 		6 13 3
         
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты. В её рамках Крейчикова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Таунсенд четыре эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Барбора Крейчикова поспорит с ещё одной американкой Джессикой Пегулой (четвёртая в рейтинге).

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
