Крейчикова отыграла восемь матчболов у Таунсенд и вышла в 1/4 финала US Open
62-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвёртом круге она одолела представительницу США Тэйлор Таунсенд (139-я в рейтинге) со счётом 1:6, 7:6 (15:13), 6:3. Барбора ушла с восьми матчболов во втором сете.
US Open (ж). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
62
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 15
|6
|
|6 13
|3
139
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты. В её рамках Крейчикова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Таунсенд четыре эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.
За выход в полуфинал соревнований Барбора Крейчикова поспорит с ещё одной американкой Джессикой Пегулой (четвёртая в рейтинге).
