Карлос Алькарас — самый молодой игрок, вышедший в 13 четвертьфиналов на ТБШ

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком (22 года и 111 дней) в Открытой эре, который вышел в 13 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он обошёл Бориса Беккера (22 года и 284 дня).

В четвёртом круге US Open — 2025 он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша (82-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4. За выход в полуфинал соревнований Карлос Алькарас поспорит с 21-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер.