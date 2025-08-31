Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — самый молодой игрок, вышедший в 13 четвертьфиналов на ТБШ

Карлос Алькарас — самый молодой игрок, вышедший в 13 четвертьфиналов на ТБШ
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком (22 года и 111 дней) в Открытой эре, который вышел в 13 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он обошёл Бориса Беккера (22 года и 284 дня).

US Open (м). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 20:45 МСК
Артур Риндеркнеш
82
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		3 4
7 7 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В четвёртом круге US Open — 2025 он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша (82-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4. За выход в полуфинал соревнований Карлос Алькарас поспорит с 21-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Материалы по теме
Джокович рвётся в 1/4 финала US Open! Алькарас уже там, ждём Рыбакину и Соболенко. LIVE!
Live
Джокович рвётся в 1/4 финала US Open! Алькарас уже там, ждём Рыбакину и Соболенко. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android