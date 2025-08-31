Карлос Алькарас — самый молодой игрок, вышедший в 13 четвертьфиналов на ТБШ
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком (22 года и 111 дней) в Открытой эре, который вышел в 13 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он обошёл Бориса Беккера (22 года и 284 дня).
US Open (м). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 20:45 МСК
82
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|4
|
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В четвёртом круге US Open — 2025 он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша (82-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4. За выход в полуфинал соревнований Карлос Алькарас поспорит с 21-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом является Янник Синнер.
