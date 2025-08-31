Александрова и Шуай вышли в третий круг US Open в паре, где сыграют с Уильямс и Фернандес

Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и китаянки Чжан Шуай вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге они обыграли британский дуэт Кэти Бултер и Сонай Картал со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В её рамках Александрова и Шуай два раза подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Бултер и Картал четыре эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Александрова и Шуай поспорят с дуэтом Винус Уильямс и Лейлы Фернандес.