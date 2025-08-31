Александрова и Шуай вышли в третий круг US Open в паре, где сыграют с Уильямс и Фернандес
Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и китаянки Чжан Шуай вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге они обыграли британский дуэт Кэти Бултер и Сонай Картал со счётом 6:4, 3:6, 6:4.
US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 21:40 МСК
Екатерина Александрова
Чжан Шуай
Е. Александрова Ч. Шуай
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|4
Кэти Бултер
Сонай Картал
К. Бултер С. Картал
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В её рамках Александрова и Шуай два раза подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Бултер и Картал четыре эйса, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований Александрова и Шуай поспорят с дуэтом Винус Уильямс и Лейлы Фернандес.
