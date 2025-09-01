Скидки
Теннис

Рыбакина — Вондроушова: онлайн-трансляция 4-го круга US Open начнётся не ранее 4:00 мск

В ночь с 31 августа на 1 сентября в матче четвёртого круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 60-й номер рейтинга Маркета Вондроушова из Чехии. Начало поединка запланировано на 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
60
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Счёт личных встреч — 1-1 (1-0 на харде в пользу Вондроушовой). Маркета победила в первом круге Кубка Кремля — 2021 (6:4, 6:4), Елена взяла реванш в четвёртом круге «тысячника» в Риме (6:3, 6:3).

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.

Календарь женского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open - 2025
