Рыбакина — Вондроушова: онлайн-трансляция 4-го круга US Open начнётся не ранее 4:00 мск
В ночь с 31 августа на 1 сентября в матче четвёртого круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 60-й номер рейтинга Маркета Вондроушова из Чехии. Начало поединка запланировано на 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 04:00 МСК
10
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
60
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Счёт личных встреч — 1-1 (1-0 на харде в пользу Вондроушовой). Маркета победила в первом круге Кубка Кремля — 2021 (6:4, 6:4), Елена взяла реванш в четвёртом круге «тысячника» в Риме (6:3, 6:3).
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.
