Алькарас — о необычных ударах: если появляется возможность, то пробую. Людям нравится

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в четвертьфинал US Open — 2025 рассказал, тренирует ли он необычные удары. В четвёртом круге Карлос обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша (82-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.
— Кажется, что каждый раз, когда ты играешь, мы видим какой-то особый удар или особый момент. Ты это тренируешь или всё происходит случайно?
— Иногда тренирую. Не буду врать. Но не слишком часто — просто если появляется возможность, то попробую. И в матче то же самое — у меня появляется возможность, и я такой: «Почему бы и нет?». Мне кажется, людям это нравится. И мне нравится играть в такой теннис. Так что это всё происходит естественно, — сказал Алькарас в интервью на корте.
