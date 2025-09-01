Скидки
Теннис

Алькарас — о необычных ударах: если появляется возможность, то пробую. Людям нравится

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в четвертьфинал US Open — 2025 рассказал, тренирует ли он необычные удары. В четвёртом круге Карлос обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша (82-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.

US Open (м). 4-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 20:45 МСК
Артур Риндеркнеш
82
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		3 4
7 7 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Кажется, что каждый раз, когда ты играешь, мы видим какой-то особый удар или особый момент. Ты это тренируешь или всё происходит случайно?
— Иногда тренирую. Не буду врать. Но не слишком часто — просто если появляется возможность, то попробую. И в матче то же самое — у меня появляется возможность, и я такой: «Почему бы и нет?». Мне кажется, людям это нравится. И мне нравится играть в такой теннис. Так что это всё происходит естественно, — сказал Алькарас в интервью на корте.

Карлос Алькарас — самый молодой игрок, вышедший в 13 четвертьфиналов на ТБШ
