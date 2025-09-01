Блинкова и Френх проиграли во втором круге US Open в парном разряде

Российско-польская пара Анна Блинкова/Магдалена Френх не смогла выйти в третий круг парного женского разряда US Open — 2025. В матче второго круга они проиграли колумбийско-китайскому дуэту Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)/Юань Юэ (Китай) со счётом 6:3, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За время встречи Блинкова и Френх выполнили три подачи навылет, допустили три двойные ошибки, а также смогли реализовать один из одного брейк-пойнта. Их соперницы реализовали три из шести брейк-пойнтов. Они не сделали ни одного эйса, а также не допускали двойных ошибок.
В следующем круге Осорио-Серрано и Юэ сыграют с чешско-американским дуэтом Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд.
Напомним, в стартовом матче турнира Блинкова и Френх обыграли российский дуэт Полина Кудерметова/Анастасия Потапова со счётом 7:5, 6:4.
