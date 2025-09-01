Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Блинкова/Френх — Осорио-Серрано/Юэ, результат матча 1 сентября 2025, счёт 0:2, 2-й круг US Open — 2025, пары

Блинкова и Френх проиграли во втором круге US Open в парном разряде
Аудио-версия:
Комментарии

Российско-польская пара Анна Блинкова/Магдалена Френх не смогла выйти в третий круг парного женского разряда US Open — 2025. В матче второго круга они проиграли колумбийско-китайскому дуэту Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)/Юань Юэ (Китай) со счётом 6:3, 6:4.

US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 00:25 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
А. Блинкова М. Френх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
М. Осорио-Серрано Ю. Юэ

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За время встречи Блинкова и Френх выполнили три подачи навылет, допустили три двойные ошибки, а также смогли реализовать один из одного брейк-пойнта. Их соперницы реализовали три из шести брейк-пойнтов. Они не сделали ни одного эйса, а также не допускали двойных ошибок.

В следующем круге Осорио-Серрано и Юэ сыграют с чешско-американским дуэтом Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд.

Напомним, в стартовом матче турнира Блинкова и Френх обыграли российский дуэт Полина Кудерметова/Анастасия Потапова со счётом 7:5, 6:4.

Календарь женского парного разряда US Open
Сетка женского парного разряда US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android