Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф: серб уверенно победил в первом сете
В эти минуты проходит матч четвёртого круга турнира US Open, в котором встречаются седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 144-й номер рейтинга немецкий спортсмен
Ян-Леннард Штруфф.
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 02:15 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|
|3
|1
144
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Первый сет продолжался 42 минуты и завершился победой серба со счётом 6:3. За это время сербский теннисист успел сделать четыре подачи навылет, не допустить ни одной двойной ошибки и реализовать два брейк-пойнта из трёх возможных. На счету его соперника один эйс, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного возможного.
В следующем круге победитель встретится с четвёртой ракеткой мира американским спортсменом Тейлором Фрицем.
