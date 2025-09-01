Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф: серб уверенно победил в первом сете

В эти минуты проходит матч четвёртого круга турнира US Open, в котором встречаются седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 144-й номер рейтинга немецкий спортсмен

Ян-Леннард Штруфф.

Первый сет продолжался 42 минуты и завершился победой серба со счётом 6:3. За это время сербский теннисист успел сделать четыре подачи навылет, не допустить ни одной двойной ошибки и реализовать два брейк-пойнта из трёх возможных. На счету его соперника один эйс, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного возможного.

В следующем круге победитель встретится с четвёртой ракеткой мира американским спортсменом Тейлором Фрицем.