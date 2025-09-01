Скидки
Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф: серб уверенно победил в первом сете

Комментарии

В эти минуты проходит матч четвёртого круга турнира US Open, в котором встречаются седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 144-й номер рейтинга немецкий спортсмен
Ян-Леннард Штруфф.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 02:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 4
3 		3 1
             
Ян-Леннард Штруфф
144
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Первый сет продолжался 42 минуты и завершился победой серба со счётом 6:3. За это время сербский теннисист успел сделать четыре подачи навылет, не допустить ни одной двойной ошибки и реализовать два брейк-пойнта из трёх возможных. На счету его соперника один эйс, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного возможного.

В следующем круге победитель встретится с четвёртой ракеткой мира американским спортсменом Тейлором Фрицем.

