Фриц вышел в четвертьфинал US Open, где может сыграть с Джоковичем
Поделиться
Австралийский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он обыграл представителя Чехии Томаша Махача со счётом 6:4, 6:3 6:3.
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 01:15 МСК
22
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|3
|
|6
|6
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Фриц сделал 14 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Махача четыре подачи навылет и три двойные ошибки.
Фриц за выход в полуфинал сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.
Комментарии
- 1 сентября 2025
-
03:46
-
03:34
-
03:01
-
02:59
-
01:42
-
00:53
-
00:49
-
00:27
-
00:08
- 31 августа 2025
-
23:52
-
23:43
-
23:36
-
23:08
-
22:57
-
22:37
-
22:22
-
22:01
-
21:27
-
20:38
-
20:24
-
20:01
-
19:40
-
19:31
-
19:01
-
18:26
-
17:31
-
16:57
-
16:48
-
16:42
-
16:40
-
16:23
-
16:10
-
15:53
-
15:48
-
15:30