Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томаш Махач — Тейлор Фриц, результат матча 1 сентября 2025, счет 0:3, 4-й круг US Open

Фриц вышел в четвертьфинал US Open, где может сыграть с Джоковичем
Комментарии

Австралийский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он обыграл представителя Чехии Томаша Махача со счётом 6:4, 6:3 6:3.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 01:15 МСК
Томаш Махач
22
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 3
6 		6 6
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Фриц сделал 14 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Махача четыре подачи навылет и три двойные ошибки.

Фриц за выход в полуфинал сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android