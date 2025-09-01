Фриц вышел в четвертьфинал US Open, где может сыграть с Джоковичем

Австралийский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче третьего круга он обыграл представителя Чехии Томаша Махача со счётом 6:4, 6:3 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Фриц сделал 14 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Махача четыре подачи навылет и три двойные ошибки.

Фриц за выход в полуфинал сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.