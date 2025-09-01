Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф: серб удвоил преимущество в матче
В эти минуты проходит матч четвёртого круга турнира US Open, в котором встречаются седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 144-й номер рейтинга немецкий спортсмен
Ян-Леннард Штруфф.
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 02:15 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|
|3
|1
144
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Второй сет завершился победой Джоковича ос счётом 6:3. Первый сет остался также за сербским спортсменом со счётом 6:3. За два сета Джокович успел сделать семь подач навылет, не допустить ни одной двойной ошибки и реализовать три брейк-пойнта из четырёх возможных. На счету его соперника четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного.
В следующем круге победитель встретится с четвёртой ракеткой мира американским спортсменом Тейлором Фрицем.
