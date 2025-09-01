Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф: серб удвоил преимущество в матче

В эти минуты проходит матч четвёртого круга турнира US Open, в котором встречаются седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 144-й номер рейтинга немецкий спортсмен

Ян-Леннард Штруфф.

Второй сет завершился победой Джоковича ос счётом 6:3. Первый сет остался также за сербским спортсменом со счётом 6:3. За два сета Джокович успел сделать семь подач навылет, не допустить ни одной двойной ошибки и реализовать три брейк-пойнта из четырёх возможных. На счету его соперника четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В следующем круге победитель встретится с четвёртой ракеткой мира американским спортсменом Тейлором Фрицем.