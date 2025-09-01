Арина Соболенко — Кристина Букша: белоруска разгромила испанку в первом сете
В эти минуты проходит матч четвёртого круга турнира US Open, в котором встречаются первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 95-й номер рейтинга испанская спортсменка Кристина Букша.
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 03:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|2
95
Кристина Букша
К. Букша
Первый сет продолжался 27 минут и завершился победой Соболенко со счётом 6:1. За это время белорусская спортсменка сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки.
В следующем круге победительница встретится с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной или с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.
