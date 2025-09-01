Новак Джокович уверенно вышел в 1/4 финала US Open, где встретится с Тейлором Фрицем
Поделиться
В ночь с 31 августа на первое сентября завершился матч четвёртого круга турнира US Open, где встречались седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 144-й номер рейтинга немецкий спортсмен Ян-Леннард Штруфф. Игра закончилась победой серба со счётом 6:3, 6:3, 6:2.
US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 02:15 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|2
144
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Матч продолжался 1 час 49 минут. В этой встрече сербский теннисист сделал 12 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести возможных. На счету его соперника шесть эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного возможного.
В следующем круге победитель встретится с четвёртой ракеткой мира американским спортсменом Тейлором Фрицем.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 сентября 2025
-
04:50
-
04:43
-
04:33
-
04:30
-
04:08
-
03:46
-
03:34
-
03:01
-
02:59
-
01:42
-
00:53
-
00:49
-
00:27
-
00:08
- 31 августа 2025
-
23:52
-
23:43
-
23:36
-
23:08
-
22:57
-
22:37
-
22:22
-
22:01
-
21:27
-
20:38
-
20:24
-
20:01
-
19:40
-
19:31
-
19:01
-
18:26
-
17:31
-
16:57
-
16:48
-
16:42
-
16:40