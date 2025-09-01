Новак Джокович уверенно вышел в 1/4 финала US Open, где встретится с Тейлором Фрицем

В ночь с 31 августа на первое сентября завершился матч четвёртого круга турнира US Open, где встречались седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 144-й номер рейтинга немецкий спортсмен Ян-Леннард Штруфф. Игра закончилась победой серба со счётом 6:3, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 49 минут. В этой встрече сербский теннисист сделал 12 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести возможных. На счету его соперника шесть эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного возможного.

В следующем круге победитель встретится с четвёртой ракеткой мира американским спортсменом Тейлором Фрицем.