Арина Соболенко вышла в 1/4 финала US Open, где может встретиться с Рыбакиной
Завершился матч четвёртого круга турнира US Open, в котором встречались первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 95-й номер рейтинга испанская спортсменка Кристина Букша. Игра закончилась победой белоруски со счётом 6:1, 6:2.
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 03:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
95
Кристина Букша
К. Букша
Матч продолжался 1 час 14 минут. На счету белорусской теннисистки три подачи навылет, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти возможных. Испанка же в этой встрече сделала один эйс, допустила пять двойных ошибки.
В следующем круге победительница встретится с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной или с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.
