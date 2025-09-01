Скидки
Арина Соболенко вышла в 1/4 финала US Open, где может встретиться с Рыбакиной

Завершился матч четвёртого круга турнира US Open, в котором встречались первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 95-й номер рейтинга испанская спортсменка Кристина Букша. Игра закончилась победой белоруски со счётом 6:1, 6:2.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 03:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Кристина Букша
95
Испания
Кристина Букша
К. Букша

Матч продолжался 1 час 14 минут. На счету белорусской теннисистки три подачи навылет, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти возможных. Испанка же в этой встрече сделала один эйс, допустила пять двойных ошибки.

В следующем круге победительница встретится с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной или с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

Календарь US Open
Турнирная сетка US Open
