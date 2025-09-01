Скидки
Теннис

Джокович — первый теннисист в истории, вышедший в 1/4 финала на всех ТБШ в 9 сезонах

Седьмая ракетка мира 38-летний серб Новак Джокович после победы в матче четвёртого круга US Open с немецким спортсменом Яном-Леннардом Штруффом со счётом 6:3, 6:3, 6:2 стал первым теннисистом в истории, которому удалось дойти до 1/4 финала на всех турнирах «Большого шлема» в девяти разных сезонах. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 02:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 2
             
Ян-Леннард Штруфф
144
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

По информации статистического портала, для Джоковича это 64-й выход в четвертьфинал на ТБШ. Также для серба это стал 14-й выход в 1/4 финала на Открытом чемпионате США.

Напомним, в четвертьфинале турнира US Open сербский теннисист встретится с четвёртой ракеткой мира американским спортсменом Тейлором Фрицем.

