Джокович — первый теннисист в истории, вышедший в 1/4 финала на всех ТБШ в 9 сезонах

Седьмая ракетка мира 38-летний серб Новак Джокович после победы в матче четвёртого круга US Open с немецким спортсменом Яном-Леннардом Штруффом со счётом 6:3, 6:3, 6:2 стал первым теннисистом в истории, которому удалось дойти до 1/4 финала на всех турнирах «Большого шлема» в девяти разных сезонах. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации статистического портала, для Джоковича это 64-й выход в четвертьфинал на ТБШ. Также для серба это стал 14-й выход в 1/4 финала на Открытом чемпионате США.

Напомним, в четвертьфинале турнира US Open сербский теннисист встретится с четвёртой ракеткой мира американским спортсменом Тейлором Фрицем.