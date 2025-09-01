Новак Джокович установил историческое достижение на ТБШ

Сербский теннисист Новак Джокович (38 лет 94 дня) стал самым возрастным игроком в Открытой эре, которому удалось выйти во все четыре четвертьфинала турниров «Большого шлема» в одиночном разряде за один сезон, сообщает Opta Ace на личной странице в социальной сети X.

В матче 1/8 финала Джокович обыграл 144-ю ракетку мира немецкого теннисиста Ян-Леннард Штруффа со счётом 6:3, 6:3, 6:2.

В следующем круге Джокович сыграет с четвёртой ракеткой мира американским спортсменом Тейлором Фрицем.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн.