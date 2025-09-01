Скидки
Теннис

Новак Джокович установил историческое достижение на ТБШ

Новак Джокович установил историческое достижение на ТБШ
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович (38 лет 94 дня) стал самым возрастным игроком в Открытой эре, которому удалось выйти во все четыре четвертьфинала турниров «Большого шлема» в одиночном разряде за один сезон, сообщает Opta Ace на личной странице в социальной сети X.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 02:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 2
             
Ян-Леннард Штруфф
144
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

В матче 1/8 финала Джокович обыграл 144-ю ракетку мира немецкого теннисиста Ян-Леннард Штруффа со счётом 6:3, 6:3, 6:2.

В следующем круге Джокович сыграет с четвёртой ракеткой мира американским спортсменом Тейлором Фрицем.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн.

