Арина Соболенко останется первой ракеткой мира по итогам US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко останется первой ракеткой мира после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала она разгромила испанку Кристину Букшу со счётом 6:1, 6:2.

В следующем круге Соболенко встретится с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной или с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

Отметим, второй ракеткой мира на данный момент является Ига Швёнтек, которая ранее в 1/8 финала обыграла россиянку Анну Калинскую.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.