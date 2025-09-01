Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко останется первой ракеткой мира по итогам US Open

Арина Соболенко останется первой ракеткой мира по итогам US Open
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко останется первой ракеткой мира после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала она разгромила испанку Кристину Букшу со счётом 6:1, 6:2.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 03:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Кристина Букша
95
Испания
Кристина Букша
К. Букша

В следующем круге Соболенко встретится с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной или с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

Отметим, второй ракеткой мира на данный момент является Ига Швёнтек, которая ранее в 1/8 финала обыграла россиянку Анну Калинскую.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.

Материалы по теме
Рыбакина в сете от поражения на US Open! Алькарас, Джокович и Соболенко победили. LIVE!
Live
Рыбакина в сете от поражения на US Open! Алькарас, Джокович и Соболенко победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android