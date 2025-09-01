Скидки
Елена Рыбакина — Маркета Вондроушова, результат матча 1 сентября 2025 года, счёт 1:2, US Open

Маркета Вондроушова неожиданно обыграла Елену Рыбакину и вышла в 1/4 финала US Open
Завершился матч четвёртого круга турнира US Open, в котором встречались десятая ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина и 60-й номер рейтинга спортсменка из Чехии Маркета Вондроушова. Игра закончилась победой Вондроушовой со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 04:40 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Маркета Вондроушова
60
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Матч продолжался 1 час 52 минуты. На счету казахстанской теннисистки пять подач навылет, четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх возможных. Вондроушова в этой встрече сделала десять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.

В следующем круге победительница встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
