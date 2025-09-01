Маркета Вондроушова неожиданно обыграла Елену Рыбакину и вышла в 1/4 финала US Open

Завершился матч четвёртого круга турнира US Open, в котором встречались десятая ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина и 60-й номер рейтинга спортсменка из Чехии Маркета Вондроушова. Игра закончилась победой Вондроушовой со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. На счету казахстанской теннисистки пять подач навылет, четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх возможных. Вондроушова в этой встрече сделала десять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.

В следующем круге победительница встретится с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.