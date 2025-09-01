Скидки
Теннис Новости

Новак Джокович, US Open: результаты на 1 сентября, следующий соперник, путь до титула

Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает участие на Открытом чемпионате США — 2025. «Чемпионат» публикует результат его четвёртой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Новака Джоковича до титула

Проведённые матчи Новака Джоковича на US Open — 2025:

  • первый круг: Новак Джокович (Сербия, 7) — Лёнер Тьен (США) — 6:1, 7:6 (7:3), 6:2;
  • второй круг: Новак Джокович (Сербия, 7) — Захари Свайда (США, Q) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1;
  • третий круг: Новак Джокович (Сербия, 7) — Кэмерон Норри (Великобритания, 35) — 6:4, 6:7, 6:2, 6:3;
  • четвёртый круг: Новак Джокович (Сербия, 7) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) — 6:3, 6:3, 6:2.

Следующий матч Новака Джоковича на US Open — 2025:

  • 1/4 финала: Тейлор Фриц (США, 4);.

Потенциальный путь Новака Джоковича к титулу:

1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 2);
финал: Янник Синнер (Италия, 1).

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября.

Календарь матчей мужского одиночного разряда US Open
Турнирная сетка мужского одиночного разряда US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Новости. Теннис

