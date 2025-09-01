Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Арина Соболенко, US Open: результаты на 1 сентября, следующая соперница, путь до титула

Действующая победительница US Open, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно вышла в 1/4 финала на US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Соболенко на пути к титулу турнира.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Арины Соболенко до титула

Проведённые матчи Арины Соболенко на US Open — 2025:

первый круг: Арина Соболенко (Беларусь) — Ребека Масарова (Швейцария) — 7:5, 6:1;

второй круг: Арина Соболенко (Беларусь) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:6, 6:2;

третий круг: Арина Соболенко (Беларусь) — Лейла Фернандес (Канада, 31) — 6:3, 7:6;

четвёртый круг: третий круг: Арина Соболенко (Беларусь) — Кристина Букша (Испания) — 6:1, 6:4.

Следующий матч Арины Соболенко на US Open — 2025:

1/4 финала: Маркета Вондроушова (Чехия)

Потенциальный путь Арины Соболенко к титулу:

1/2 финала: Джессика Пегула (США, 4);

финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября.