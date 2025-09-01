Арина Соболенко ответила на шуточный вопрос репортёров о недостаточной самоотдачи в матчах

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США ответила на вопрос репортёра о своей игре.

— Ты играешь, чтобы не проиграть. Защищать титул — это ведь немного другое, не так ли?

— Вот именно этого я и не делаю (смеётся). Я не играю, чтобы не проиграть. Я играю, чтобы победить. Меня не волнует, что было в прошлом году. Конечно, это большое достижение, и я очень рада, что смогла этого добиться тогда. Но цель — делать это снова и снова. Моя ментальность — выходить на корт каждый раз с лучшим боевым настроем и просто бороться за свою мечту, — сказала Арина в интервью на корте.

Напомним, она выиграла US Open-2024. В сегодняшнем матче же Соболенко разгромила испанку Кристину Букшу со счётом 6:1, 6:2.

