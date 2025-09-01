Скидки
Теннис Новости

Арина Соболенко ответила на шуточный вопрос репортёров о недостаточной самоотдачи в матчах

Арина Соболенко ответила на шуточный вопрос репортёров о недостаточной самоотдачи в матчах
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США ответила на вопрос репортёра о своей игре.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 03:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Кристина Букша
95
Испания
Кристина Букша
К. Букша

— Ты играешь, чтобы не проиграть. Защищать титул — это ведь немного другое, не так ли?

— Вот именно этого я и не делаю (смеётся). Я не играю, чтобы не проиграть. Я играю, чтобы победить. Меня не волнует, что было в прошлом году. Конечно, это большое достижение, и я очень рада, что смогла этого добиться тогда. Но цель — делать это снова и снова. Моя ментальность — выходить на корт каждый раз с лучшим боевым настроем и просто бороться за свою мечту, — сказала Арина в интервью на корте.

Напомним, она выиграла US Open-2024. В сегодняшнем матче же Соболенко разгромила испанку Кристину Букшу со счётом 6:1, 6:2.

Соболенко тренируется с Мирным в Цинциннати

Новости. Теннис
