Вондроушова эмоционально отреагировала на победа над Рыбакиной на US Open
Поделиться
Завершился матч четвёртого круга турнира US Open, в котором встречались десятая ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина и 60-й номер рейтинга спортсменка из Чехии Маркета Вондроушова. Игра закончилась победой Вондроушовой со счётом 6:4, 5:7, 6:2. После чата она прокомментировала свой успех.
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 04:40 МСК
10
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
60
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
— У тебя было две операции за последние три года. Каково это — снова играть в такой теннис?
— Это потрясающе. Это был потрясающий матч. После всего, через что я прошла, невероятно снова стоять здесь, — сказала Маркета в интервью на корте сразу после своей победы.
В следующем круге она сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
Майк Тайсон следит за матчем Рыбакиной в Берлине
Комментарии
- 1 сентября 2025
-
06:47
-
06:33
-
06:29
-
06:25
-
05:35
-
04:50
-
04:43
-
04:33
-
04:30
-
04:08
-
03:46
-
03:34
-
03:01
-
02:59
-
01:42
-
00:53
-
00:49
-
00:27
-
00:08
- 31 августа 2025
-
23:52
-
23:43
-
23:36
-
23:08
-
22:57
-
22:37
-
22:22
-
22:01
-
21:27
-
20:38
-
20:24
-
20:01
-
19:40
-
19:31
-
19:01
-
18:26