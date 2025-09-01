Скидки
Вондроушова эмоционально отреагировала на победа над Рыбакиной на US Open

Комментарии

Завершился матч четвёртого круга турнира US Open, в котором встречались десятая ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина и 60-й номер рейтинга спортсменка из Чехии Маркета Вондроушова. Игра закончилась победой Вондроушовой со счётом 6:4, 5:7, 6:2. После чата она прокомментировала свой успех.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 04:40 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Маркета Вондроушова
60
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

— У тебя было две операции за последние три года. Каково это — снова играть в такой теннис?

— Это потрясающе. Это был потрясающий матч. После всего, через что я прошла, невероятно снова стоять здесь, — сказала Маркета в интервью на корте сразу после своей победы.

В следующем круге она сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

