Вондроушова эмоционально отреагировала на победа над Рыбакиной на US Open

Завершился матч четвёртого круга турнира US Open, в котором встречались десятая ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина и 60-й номер рейтинга спортсменка из Чехии Маркета Вондроушова. Игра закончилась победой Вондроушовой со счётом 6:4, 5:7, 6:2. После чата она прокомментировала свой успех.

— У тебя было две операции за последние три года. Каково это — снова играть в такой теннис?

— Это потрясающе. Это был потрясающий матч. После всего, через что я прошла, невероятно снова стоять здесь, — сказала Маркета в интервью на корте сразу после своей победы.

В следующем круге она сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Майк Тайсон следит за матчем Рыбакиной в Берлине