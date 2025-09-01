US Open — 2025: результаты матчей с 31 августа на 1 сентября у мужчин

В ночь с 31 августа на 1 сентября мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня мужского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). Четвёртый круг. Результаты 31 августа—1 сентября:

Адриан Маннарино (Франция) — Иржи Легечка (Чехия. 20) — 6:7, 4:6, 6:2, 2:6;

Артур Риндеркнеш (Франция) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:7, 3:6, 4:6;

Томаш Махач (Чехия, 21) — Тейлор Фриц (США, 4) — 4:6, 3:6, 3:6;

Новак Джокович (Сербия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 6:3, 6:2.

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.