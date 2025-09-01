US Open — 2025: результаты матчей с 31 августа на 1 сентября у женщин
В ночь с 31 августа на 1 сентября мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня женского одиночного разряда (курсивом выделены победители).
Теннис. US Open — 2025 (США). Четвёртый круг. Результаты 31 августа—1 сентября:
- Джессика Пегула (США, 4) — Энн Ли (США) — 6:1, 6:2;
- Барбора Крейчикова (Чехия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 1:6, 7:6, 6:3;
- Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кристина Букша (Испания) — 6:1, 6:4;
- Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 4:6; 7:5, 2:6.
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября.
