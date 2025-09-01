Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2025: результаты матчей с 31 августа на 1 сентября у женщин

US Open — 2025: результаты матчей с 31 августа на 1 сентября у женщин
Комментарии

В ночь с 31 августа на 1 сентября мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня женского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). Четвёртый круг. Результаты 31 августа—1 сентября:

  • Джессика Пегула (США, 4) — Энн Ли (США) — 6:1, 6:2;
  • Барбора Крейчикова (Чехия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 1:6, 7:6, 6:3;
  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кристина Букша (Испания) — 6:1, 6:4;
  • Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 4:6; 7:5, 2:6.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября.

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: Месси в финале Кубка лиг, US Open и Евробаскет
Топ-матчи понедельника: Месси в финале Кубка лиг, US Open и Евробаскет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android