Главная Теннис Новости

US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 1 сентября

US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 1 сентября
Сегодня, 1 сентября, и ночью 2 сентября по московскому времени в Нью-Йорке (США) продолжится US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня мужского одиночного разряда турнира.

US Open — 2025. Расписание матчей на 1-2 сентября. Четвёртый круг. Мужчины (время — московское):

  • 18:00. Леандро Риди (Швейцария, Q) – Алекс де Минор (Австралия, 8);
  • 18:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) – Андрей Рублёв (Россия, 15);
  • 21:30. Лоренцо Музетти (Италия, 10) – Хауме Мунар (Испания);
  • 2:00. Янник Синнер (Италия, 1) – Александр Бублик (Казахстан, 23).

US Open — 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

Сетка US Open - 2025
Календарь US Open - 2025
