Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 1 сентября

US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 1 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 сентября, и ночью 2 сентября по московскому времени в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей девятого игрового дня женского одиночного разряда турнира.

Теннис. US Open — 2025. Женщины. Четвёртый круг. Расписание на 1-2 сентября (время московское):

  • 18:00. Марта Костюк (Украина, 27) – Каролина Мухова (Чехия, 11);
  • 20:00. Екатерина Александрова (Россия, 13) – Ига Швёнтек (Польша, 2);
  • 20:30. Наоми Осака (Япония, 23) – Кори Гауфф (США, 3);
  • 4:00. Аманда Анисимова (США, 8) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 18).

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.

Сетка US Open - 2025
Календарь US Open - 2025
Материалы по теме
Соболенко останется первой ракеткой. А обидчица Мирры упустила 8 матчболов на US Open
Соболенко останется первой ракеткой. А обидчица Мирры упустила 8 матчболов на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android