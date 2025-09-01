US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 1 сентября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 1 сентября, и ночью 2 сентября по московскому времени в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей девятого игрового дня женского одиночного разряда турнира.

Теннис. US Open — 2025. Женщины. Четвёртый круг. Расписание на 1-2 сентября (время московское):

18:00. Марта Костюк (Украина, 27) – Каролина Мухова (Чехия, 11);

20:00. Екатерина Александрова (Россия, 13) – Ига Швёнтек (Польша, 2);

20:30. Наоми Осака (Япония, 23) – Кори Гауфф (США, 3);

4:00. Аманда Анисимова (США, 8) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 18).

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.