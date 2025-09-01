Янник Синнер — Александр Бублик: где смотреть, во сколько начало матча 4-го круга US Open

В ночь на 2 сентября по московскому времени в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 24-й номер рейтинга Александр Бублик из Казахстана. Встреча запланирована на 2:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open.
Счёт личных встреч — 4–2 в пользу Синнера. В текущем сезоне Синнер и Бублик встречались дважды – итальянец был сильнее в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:1, 7:5, 6:0. Однако Бублик взял реванш через полмесяца на травяном турнире в немецком Галле, обыграв итальянца во второму круге (3:6, 6:3, 6:4).
Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
