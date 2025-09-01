Александрова — Швёнтек: где смотреть, во сколько начало матча четвёртого круга US Open

Сегодня, 1 сентября, в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек и 12-й номер рейтинга россиянка Екатерина Александрова. Встреча запланирована на 20:00 по московскому времени.
В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open. За ходом матча можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Швёнтек ведёт по личным встречам со счётом 4-2. Россиянка выиграла первый матч, состоявшийся в Мельбурне в 2021-м (6:4, 6:2), затем полька одержала три победы подряд — 7:6(5), 2:6, 6:4 в полуфинале Остравы-2022, 6:4, 6:7(3), 6:3 в 1/8 финала Мадрида-2023 и 6:1, 6:4 в третьем круге Дохи-2024. После этого Александрова победила в четвёртом раунде Майами-2024 — 6:4, 6:2, а пару месяцев назад Ига оказалась сильнее в четвертьфинале Бад-Хомбурга (на траве) — 6:4, 7:6 (7:5).
Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
