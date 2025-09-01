Скидки
Теннис Новости

Швёнтек и Соболенко — первые теннисистки с 2016 года с 20 победами на ТБШ в сезоне
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и второй номер рейтинга полька Ига Швёнтек стали первыми теннисистками с 2016 года, которым удалось одержать 20 побед на турнирах серии «Большого шлема» в женском одиночном разряде в одном календарном сезоне, сообщает Opta Ace.

В 2016 году 20 побед и более на турнирах серии «Большого шлема» одержали американка Серена Уильямс и немецкая теннисистка Анжелика Кербер. В том сезоне Серена Уильямс стала чемпионкой Уимблдона и дошла до финалов в остальных турнирах серии «Большого шлема». Анжелика Кербер одержала победу на US Open и Открытом чемпионате Австралии, а также дошла до финала Уимблдона.

Соболенко и Швёнтек принимают участие в розыгрыше US Open – 2025. Белорусская теннисистка вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с чешкой Маркетой Вондроушевой, а Ига Швёнтек в матче четвёртого круга сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

