Новак Джокович рассказал, какие бы вопросы хотел задать Надалю и Федереру

Новак Джокович рассказал, какие бы вопросы хотел задать Надалю и Федереру
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, какие бы вопросы он хотел задать испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру в разговоре с глазу на глаз.

«Я бы задал им много вопросов. Вероятно, начал бы с того, как они подходили к матчам против меня, что чувствовали, что им нужно было сделать, чтобы меня обыграть. В каких ситуациях они злились? Как тренировались, как готовились ментально? Смесь всех этих вещей. Мне бы очень хотелось понять, как работал их мозг в таких ситуациях — это было бы невероятно. Посмотрим, случится ли это когда-нибудь», – приводит слова Джоковича Punto De Break.

22-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль завершил карьеру в октябре 2024 года, 20-кратный обладатель чемпионских титулов турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер завершил свою профессиональную теннисную карьеру в 2022 году.

