«Предпочёл бы играть вечером». Джокович — о предстоящем матче с Тейлором Фрицем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open – 2025, в котором ему предстоит сыграть с американским теннисистом Тейлором Фрицем.

«Я ожидаю чего-то другого, я всегда этого жду от игроков, которым никогда не удавалось меня обыграть. Я жду, что они выйдут на корт и постараются доставить мне неудобства — будут играть агрессивнее или что-то ещё. Не думаю, что сам внесу какие-то серьёзные изменения: очевидно, ты придерживаешься тактического плана, который довёл тебя до этой стадии, знаешь свои сильные стороны. В его случае — это подача и форхенд, его два больших оружия. Он сильно улучшил движение по корту за последние годы, его бэкхенд стал стабильнее, очень плоский. Для такого высокого игрока он хорошо двигается, думаю, он довольно недооценён.

Мы играли здесь несколько лет назад, и это был тяжёлый матч, но сейчас игра пройдёт вечером, условия совсем другие… или, по крайней мере, так я слышал, а может, и нет (смеётся). Лично я предпочёл бы играть вечером, это было бы здорово, ведь я уже провёл несколько ночных матчей. Как бы то ни было, я знаю, что должен делать и как реализовать свой план, хотя на корте всегда есть много факторов, которые могут повлиять. Сейчас меня воодушевляет то, как я сыграл в четвёртом круге — это был мой лучший матч на турнире, и я надеюсь продолжить в том же духе», – приводит слова Джоковича Punto De Break.