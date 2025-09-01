Рублёв — Оже-Альяссим: онлайн-трансляция 4-го круга US Open начнётся не ранее 18:30 мск

Скидки
Андрей Рублёв — Феликс Оже-Альяссим: онлайн-трансляция 4-го круга US Open начнётся не ранее 18:30 мск

Андрей Рублёв — Феликс Оже-Альяссим: онлайн-трансляция 4-го круга US Open начнётся не ранее 18:30 мск
Сегодня, 1 сентября, в матче четвёртого круга мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 27-й номер рейтинга Феликс Оже-Альяссим из Канады. Начало поединка запланировано на 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 18:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Счёт личных встреч разгромный — 7-1 в пользу Рублёва (5-1 на харде). В прошлом году Андрей победил во втором круге Роттердама (3:6, 7:6, 7:5) и в финале «Мастерса» в Мадриде (4:6, 7:5, 7:5), а в этом сезоне выиграл в полуфиналах Дохи (7:5, 4:6, 7:6) и Гамбурга (6:1, 6:4). Оже-Альяссим единственную победу над ним одержал в полуфинале Роттердама-2022.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

Сетка US Open - 2025
Календарь US Open - 2025
