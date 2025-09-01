Александрова — Швёнтек: онлайн-трансляция 4-го круга US Open начнётся не ранее 20:00 мск

Сегодня, 1 сентября, в матче четвёртого круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 12-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и второй номер рейтинга Ига Швёнтек из Польши. Начало поединка запланировано на 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Швёнтек ведёт по личным встречам со счётом 4-2. Россиянка выиграла первый матч, состоявшийся в Мельбурне в 2021-м (6:4, 6:2), затем полька одержала три победы подряд — 7:6 (7:5), 2:6, 6:4 в полуфинале Остравы-2022, 6:4, 6:7 (3:7), 6:3 в 1/8 финала Мадрида-2023 и 6:1, 6:4 в третьем круге Дохи-2024. После этого Александрова победила в четвёртом круге Майами-2024 — 6:4, 6:2, а пару месяцев назад Ига оказалась сильнее в четвертьфинале Бад-Хомбурга (на траве) — 6:4, 7:6 (7:5).
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.
