Джокович: мечтаю выиграть ещё один ТБШ, было бы невероятно сделать это на US Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как он относится к возможности завоевать свой 25-й титул победителя мэйджора на US Open – 2025.

«Это могло бы стать величайшим достижением в моей карьере, но до этого ещё очень далеко. За последние два года я научился воспринимать матч за матчем. Конечно, я мечтаю выиграть ещё один турнир «Большого шлема», и было бы невероятно сделать это именно на US Open. Но пока я не могу позволить себе уходить так далеко в мыслях — мне нужно сосредоточиться на том, что я должен сделать, чтобы выиграть свой следующий матч, свой следующий вызов. Последний раз я выигрывал US Open два года назад, и было бы красиво замкнуть круг, победив снова спустя два года», – приводит слова Джоковича Punto De Break.

Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где ему предстоит побороться за выход в 1/2 финала турнира с американским теннисистом Тейлором Фрицем.

