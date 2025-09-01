Скидки
Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим стал третьим канадцем с победой над игроком из топ-5 на ТБШ

Феликс Оже-Альяссим стал третьим канадцем с победой над игроком из топ-5 на ТБШ
Комментарии

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал третьим представителем своей страны, которому удалось одержать победу над игроком из топ-5 рейтинга на турнире серии «Большого шлема», сообщает Opta Ace. В матче третьего круга US Open – 2025 Оже-Альяссим был сильнее немца Александра Зверева (4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4).

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 4 4
4 		7 9 6 6
             
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Ранее подобного результата на турнирах «Большого шлема» добивались Милош Раонич (Australian open – 2019) и Денис Шаповалов (Australian open – 2022). Примечательно, что эти победы были одержаны теннисистами в матчах с Александром Зверевым.

За выход в четвертьфинал US Open – 2025 Феликс Оже-Альяссим поспорит с российским теннисистом Андреем Рублёвым.

Новости. Теннис
