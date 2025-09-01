Феликс Оже-Альяссим стал третьим канадцем с победой над игроком из топ-5 на ТБШ

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал третьим представителем своей страны, которому удалось одержать победу над игроком из топ-5 рейтинга на турнире серии «Большого шлема», сообщает Opta Ace. В матче третьего круга US Open – 2025 Оже-Альяссим был сильнее немца Александра Зверева (4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4).

Ранее подобного результата на турнирах «Большого шлема» добивались Милош Раонич (Australian open – 2019) и Денис Шаповалов (Australian open – 2022). Примечательно, что эти победы были одержаны теннисистами в матчах с Александром Зверевым.

За выход в четвертьфинал US Open – 2025 Феликс Оже-Альяссим поспорит с российским теннисистом Андреем Рублёвым.