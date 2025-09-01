Феликс Оже-Альяссим стал третьим канадцем с победой над игроком из топ-5 на ТБШ
27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал третьим представителем своей страны, которому удалось одержать победу над игроком из топ-5 рейтинга на турнире серии «Большого шлема», сообщает Opta Ace. В матче третьего круга US Open – 2025 Оже-Альяссим был сильнее немца Александра Зверева (4:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:4).
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 7
|4
|4
|
|7 9
|6
|6
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Ранее подобного результата на турнирах «Большого шлема» добивались Милош Раонич (Australian open – 2019) и Денис Шаповалов (Australian open – 2022). Примечательно, что эти победы были одержаны теннисистами в матчах с Александром Зверевым.
За выход в четвертьфинал US Open – 2025 Феликс Оже-Альяссим поспорит с российским теннисистом Андреем Рублёвым.
