Теннис

Джокович вышел на второе место в списке лидеров по количеству участий в 1/4 финала US Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел на второе место по количеству участий в четвертьфинальной стадии US Open, добравшись до этой стадии турнира в 14-й раз в карьере. Это произошло после того, как в матче четвёртого круга US Open – 2025 Джокович одержал победу над немцем Ян-Леннардом Штруффом со счётом 6:3, 6:3, 6:2.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 02:15 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		3 2
             
Ян-Леннард Штруфф
144
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Лидером в данном статистическом показателе является восьмикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джимми Коннорс, у которого на счету 17 выходов в 1/4 финала турнира. По 13 раз в четвертьфинале турнира принимали участие американец Андре Агасси и швейцарец Роджер Федерер.

За право сыграть в полуфинале US Open – 2025 Новак Джокович поспорит с американским теннисистом Тейлором Фрицем.

