Джокович вышел на второе место в списке лидеров по количеству участий в 1/4 финала US Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел на второе место по количеству участий в четвертьфинальной стадии US Open, добравшись до этой стадии турнира в 14-й раз в карьере. Это произошло после того, как в матче четвёртого круга US Open – 2025 Джокович одержал победу над немцем Ян-Леннардом Штруффом со счётом 6:3, 6:3, 6:2.

Лидером в данном статистическом показателе является восьмикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джимми Коннорс, у которого на счету 17 выходов в 1/4 финала турнира. По 13 раз в четвертьфинале турнира принимали участие американец Андре Агасси и швейцарец Роджер Федерер.

За право сыграть в полуфинале US Open – 2025 Новак Джокович поспорит с американским теннисистом Тейлором Фрицем.