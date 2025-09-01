Арина Соболенко проводит третий сезон подряд с выходом в 1/4 финала на хардовых ТБШ

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой теннисисткой с 2014 года, которой удалось выйти в четвертьфинал одиночного женского разряда на Australian Open и на US Open на протяжении трёх лет подряд. В матче четвёртого круга US Open – 2025 Соболенко обыграла испанку Кристину Букшу со счётом 6:1, 6:4.

Ранее подобного результата добивалась соотечественница Соболенко, двукратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» Виктория Азаренко. Она выходила в четвертьфинальные стадии на Открытом чемпионате Австралии и US Open в период с 2012 по 2014 год.

За право сыграть в полуфинале US Open – 2025 Арина Соболенко поспорит с Маркетой Вондроушовой из Чехии.