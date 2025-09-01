Соболенко — о матче с Букшей: счастлива, что смогла одержать победу в двух сетах

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ощущениями после матча четвёртого круга US Open – 2025, в котором она обыграла испанскую теннисистку Кристину Букшу со счётом 6:1, 6:4.

«Я очень счастлива, что смогла одержать победу в двух сетах. Второй сет был немного сложнее, чем первый, поэтому я рада, что удалось закрыть матч, не проиграв свою подачу. Честно говоря, думала, что держу игру под контролем, но потом был долгий отрезок до счёта 4:2 во втором сете, когда мне казалось, что нужно было сделать брейк раньше. Она тогда сыграла несколько отличных розыгрышей. Да, возможно, я немного расстроилась, что не смогла закрыть тот предыдущий гейм, ведь была близка. В целом могу сказать, что ухожу с этого матча довольной», – приводит слова Соболенко с послематчевой конференции Punto De Break.

За право сыграть в полуфинале US Open – 2025 Арина Соболенко поспорит с Маркетой Вондроушовой из Чехии.