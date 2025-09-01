«Не напоминайте мне об этом». Джокович — о своём отсутствии на дне рождения дочери

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как относится к своему отсутствию на дне рождения дочери, которое состоится 2 сентября.

«Да, она была не очень рада, что меня не будет на дне рождения. Так что, пожалуйста, не напоминайте мне об этом. Но я постараюсь победить. По крайней мере, я собираюсь попытаться выиграть и сделать ей такой подарок. Я также пришлю несколько приятных подарков. Надеюсь, что победа сможет её обрадовать. Опять же, «Папа отсутствует» и «Папа присутствует» — это большая разница. Я знаю, но такова ситуация в этом году», – сказал Джокович на пресс-конференции US Open.

Новак Джокович принимает участие в розыгрыше US Open – 2025 и уже вышел в четвертьфинальную стадию турнира, где сыграет с американцем Тейлором Фрицем. Матч запланирован на 2 сентября.