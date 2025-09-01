Арина Соболенко в 12-й раз подряд вышла в 1/4 финала на ТБШ
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в 12-й раз подряд вышла в 1/4 финала на турнирах серии «Большого шлема». В матче четвёртого круга US Open – 2025 Соболенко обыграла испанскую теннисистку Кристину Букшу со счётом 6:1, 6:4.
US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 03:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
95
Кристина Букша
К. Букша
В последний раз Соболенко проигрывала на более ранних стадиях турниров «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» – 2022, когда в матче третьего круга она уступила итальянке Камилле Джорджи со счётом 6:4, 1:6, 0:6. Также белорусская теннисистка не принимала участия в розыгрышах Уимблдона в 2022 и 2024 годах.
За право сыграть в полуфинале US Open – 2025 Арина Соболенко поспорит с Маркетой Вондроушовой из Чехии.
