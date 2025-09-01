Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко в 12-й раз подряд вышла в 1/4 финала на ТБШ

Арина Соболенко в 12-й раз подряд вышла в 1/4 финала на ТБШ
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в 12-й раз подряд вышла в 1/4 финала на турнирах серии «Большого шлема». В матче четвёртого круга US Open – 2025 Соболенко обыграла испанскую теннисистку Кристину Букшу со счётом 6:1, 6:4.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 03:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Кристина Букша
95
Испания
Кристина Букша
К. Букша

В последний раз Соболенко проигрывала на более ранних стадиях турниров «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» – 2022, когда в матче третьего круга она уступила итальянке Камилле Джорджи со счётом 6:4, 1:6, 0:6. Также белорусская теннисистка не принимала участия в розыгрышах Уимблдона в 2022 и 2024 годах.

За право сыграть в полуфинале US Open – 2025 Арина Соболенко поспорит с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Материалы по теме
Соболенко останется первой ракеткой. А обидчица Мирры упустила 8 матчболов на US Open
Соболенко останется первой ракеткой. А обидчица Мирры упустила 8 матчболов на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android