Соболенко — о 12-м подряд выходе в 1/4 финала на ТБШ: считаю это невероятным достижением

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как она относится к тому, что ей удалось в 12-й раз подряд выйти в четвертьфинал на турнирах серии «Большого шлема».

«Конечно, я горжусь каждый раз, когда слышу такую статистику, считаю это невероятным достижением. Думаю, для меня ключом стало умение находить баланс между жизнью на корте и за его пределами. За последние годы я проделала большую работу в этом направлении: очень усердные тренировки, но вместе с тем хорошее восстановление и качественное время для отдыха и развлечений. В этом весь секрет — я действительно наслаждаюсь этим путём, своей жизнью. И это самое главное», – приводит слова Соболенко с послематчевой конференции Punto De Break.

Соболенко принимает участие в розыгрыше US Open – 2025. В 1/8 финала турнира она одержала победу над испанкой Кристиной Букшей (6:1, 6:4). За право сыграть в полуфинале Открытого чемпионата США – 2025 она поборется с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

